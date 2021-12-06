Видеотрансляция: Путин проводит встречу с премьер-министром Индии Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник проводят встречу в Нью-Дели. По окончании переговоров ожидается совместное заявление.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по итогам визита стороны подпишут "целый ряд важных документов". Россия и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2030 года Переговорам предшествовал формат "2+2" - встреча министров иностранных дел и министров обороны двух стран: со своими индийскими коллегами пообщались Сергей Лавров и Сергей Шойгу. После встречи общение Путина и Моди продолжится в формате рабочего обеда.