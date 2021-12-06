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06.12.2021 15:33
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Путин проводит встречу с премьер-министром Индии Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник проводят встречу в Нью-Дели. По окончании переговоров ожидается совместное заявление.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по итогам визита стороны подпишут "целый ряд важных документов".

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Переговорам предшествовал формат "2+2" - встреча министров иностранных дел и министров обороны двух стран: со своими индийскими коллегами пообщались Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

После встречи общение Путина и Моди продолжится в формате рабочего обеда.

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