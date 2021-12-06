Владимир Путин объявил волонтера года и наградил врачей

В международный день добровольцев президент по видеосвязи принял участие в церемонии вручения премии #МыВместе, наградил медиков и согласился исполнить три детских желания.

Владимир Путин отметил огромную нагрузку и ответственность, которую взяли на себя волонтеры в пандемию. Их труд благороден и всегда нужен, а пример вдохновляет миллионы. "С каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой", - оценил он. "Объединение усилий во имя людей, нашей страны всегда приносит пользу и помогает добиваться высоких результатов в любой сфере", - сказал президент. В основе волонтерской работы - идеи созидания, гуманизма и взаимопомощи - то, что близко и понятно каждому. "Это универсальные ценности, способные стирать искусственные барьеры, границы, а порой даже и разногласия", - считает он.

Волонтеры идут туда, где иногда опасно и всегда нелегко, где ситуация порой чрезвычайная. "Это личное, глубокое понимание проблем, "болевых точек" все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень - принятия системных, государственных решений", - сказал Путин, пообещав поддержать все начинания волонтеров, а также работу в органах власти по их поддержке - это касается и страхования добровольцев.

"По сути это форум реальных дел, хороших, добрых проектов, в том числе к предстоящим новогодним праздникам", - отметил президент, пообещав принять участие в акции "Елка желаний". Путин решил исполнить три детских мечты прямо сейчас. Так как общение шло по видеосвязи, ему помог мальчик Егор на сцене рядом с елкой. Общими усилиями выбрали счастливцев: Марк из Подмосковья 14 лет мечтает о гитаре, пятилетний малыш из Бурятии хочет стать пожарным, а 13-летняя Татьяна из Ставрополья - посетить "Лебединое озеро" в Мариинке.

Волонтеры идут туда, где иногда опасно и всегда нелегко, где ситуация порой чрезвычайная

Президент заявил, что подписал указ о награждении медалью Луки Крымского медиков, которые за время пандемии вошли в число финалистов в номинации "Волонтер года". "А победителем в этой номинации стал Павел Бережанский, врач-педиатр. Он создал целую службу консультирования и поддержки родителей", - объявил Путин. Также глава государства лично вручил награды волонтерам-медикам Ольге Золотухиной и Владимиру Никольскому, главе штаба акции "МыВместе" в Кировской области Екатерине Садаковой.

Тем временем

Президент по видеосвязи встретился с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой и назвал вакцинацию важнейшей задачей. "Мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения, бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации", - сообщил он. И это приносит результат. Российская вакцина - эффективна и безопасна, Москва рассчитывает на помощь Красного Креста в ее продвижении на международном уровне, нужен сертификат ВОЗ, а привитые ей (уже 200 млн человек) не должны быть ущемлены в передвижении по миру, заявил Владимир Путин. Президент также согласился с необходимостью принятия закона о Российском Красном кресте.

Речь зашла о миграционных потоках - через Россию в Европу их нет, и Путин рассчитывает, что так будет и дальше. Президент призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и стран ЕС и раскритиковал действия Польши: "Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей". Это не вяжется с принципами гуманизма. "Сколько там людей уже на границе погибло... Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда", - сказал он.