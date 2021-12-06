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06.12.2021 00:54
Рубрика: Власть

Владимир Путин обсудил с главой ЦИК голосование и закон об иноагентах

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8627)
Президент встретился в Кремле с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Речь шла о новациях на выборах, а также об иноагентах. Важно, чтобы закон о них не нарушал права граждан и отвечал целям, ради которых принят, заявил Владимир Путин.
Элла Памфилова отметила реальную конкуренцию на прошедших в сентябре выборах. Фото: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС Элла Памфилова отметила реальную конкуренцию на прошедших в сентябре выборах. Фото: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Элла Памфилова отметила реальную конкуренцию на прошедших в сентябре выборах. Фото: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Элла Памфилова отметила реальную конкуренцию на прошедших выборах. Партий было не меньше, чем в 2016 году, 14, а на региональных выборах 16 партий получили мандаты, и отказов в три раза меньше: если в 2016 году было 1189, то в этом году - всего 372, привела она цифры. "Это в пух и прах разбивает все спекуляции, которые были по поводу того, что вроде бы там отказывали. Минимальный уровень отказов", - подчеркнула Памфилова.

Фото: Михаил Джапаридзе ТАСС
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Глава ЦИК сказала, что сейчас на слуху тема иностранных агентов и на этих выборах никто из них не был поражен в правах. "В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие", - добавила она.

"Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы", - сказал Путин. "Да, вы правы. Там надо его упорядочить, чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный", - пояснила Памфилова. "Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят", - подчеркнул президент. "Да, и не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает", - добавила глава ЦИК. "Не нарушал права граждан", - отметил Путин.

Памфилова опровергла и спекуляцию о том, что в стране якобы "немереное количество" лишенных пассивного избирательного права. "Это тоже неправда", - заверила она. Наоборот, показатель гораздо ниже, чем во многих других государствах, "даже очень развитых, которые гордятся своей демократичностью: у нас менее 1,5% тех, кто не обладает пассивным избирательным правом", заметила глава ЦИК. А в США - более 6%, сравнила она.

Еще одна особенность этих выборов - по количеству полученных мандатов после "Единой России" на втором месте самовыдвиженцы. На всех уровнях выборов пришли около половины новых кандидатов. Трехдневное голосование в условиях пандемии себя оправдало - по всем соцопросам, избиратели оценили безопасность и удобство, сказала глава ЦИК. "Но возросла нагрузка все-таки на избирательные комиссии", - заметил Путин.

Трехдневное голосование в условиях пандемии себя оправдало

"Я подготовлю отдельно наши предложения, что с этим делать. Но мы себе усложнили работу, а избиратели от этого выиграли, им стало проще", - констатировала Памфилова. Из-за пандемии количество тех, кто хотел голосовать дома, резко возросло. "Если бы мы голосовали только один день, наши комиссии физически не смогли бы всех обойти", - пояснила она. "Получается, что нагрузка на каждый день меньше и комиссии могли распределить силы, а в целом проголосовало значительно больше", - сравнила глава ЦИК.

Голосование отслеживали почти полмиллиона наблюдателей. Среди них были международные - из 50 стран, от десяти международных организаций, включая ПАСЕ, которая сейчас готовит свою позицию. "Надеюсь, что она будет взвешенной, потому что мы ничего от них не скрывали", - заметила Памфилова. Она также назвала очень перспективным дистанционное электронное голосование.

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