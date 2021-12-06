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06.12.2021 17:01
Рубрика: В мире

Военная база РФ в Таджикистане получила 30 танков Т-72Б3М

Текст: Юрий Гаврилов
Танковый батальон 201-й российской военной базы в Таджикистане перевооружили на современные Т-72Б3М. В понедельник пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что 30 боевых машин с улучшенными характеристиками поступили в парк соединения. Сказано, что это повысит боевые возможности танкистов за счет улучшенной маневренности танка и особой броневой защищенности его экипажа.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Напомним, что Т-72 является основным боевым танком Сухопутных войск. На его основе за последние десятилетия создали несколько усовершенствованных боевых машин. В том числе те, что используют российские и зарубежные участники популярного "Танкового биатлона".

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
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В варианте Т-72Б3М эта машина впервые была продемонстрирована в 2018 году в Подмосковье на международном военно-техническом форуме "Армия". По данным корпорации "Уралвагонзавод", где создали и производят боевую машину, танк оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Т-72Б3М обладает дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища.

Также проведена модернизация боевого отделения танка. Там установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Все это позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели днем и ночью.

Что касается российской 201-й военной базы в целом, то по словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, три мотострелковых батальона соединения полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. "Зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба". Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - рассказал командующий.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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В понедельник пресс-служба Балтийского флота сообщила, что в 2021 году новая мотострелковая дивизия, базирующаяся в Калининградской области, также получила более 40 модернизированных танков Т-72Б3М. "Это позволило повысить возможности подразделений при выполнении задач по предназначению", - отметили и Балтфлоте. Там уточнили, что новая мотострелковая дивизия вошла в состав армейского корпуса Балтфлота. А создали это соединение в ответ на наращивание сил НАТО у российских границ.

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