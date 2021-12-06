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06.12.2021 13:48
Рубрика: Власть

Володин дал МЭР месяц на подготовку предложений по поддержке волонтеров

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в месячный срок ждет от Минэкономразвития и Росмолодежи предложения по совершенствованию законодательства о волонтерской деятельности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по этой тематике.

На слушаниях в ГД выступила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, однако Володин заметил, что не услышал от нее конкретных предложений. "Министерство выходит и говорит, как у нас все замечательно, - раскритиковал спикер. - Исполнительный орган власти должен нести ответственность. Давайте сделаем так, чтобы волонтерство развивалось не благодаря, а вопреки предлагаем решениям".

Фото: Михаил Джапаридзе ТАСС
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Он напомнил, что волонтеры - это люди, которые меняют мир, начав с себя. "А мы сами не меняемся, а других заставляем", - добавил Володин.

Закон о волонтерской деятельности нужно совершенствовать - об этом на слушаниях говорили и сами представители движений, и депутаты.

"Предлагаем в месячный срок внести предложения по правоприменительной практике, реализации закона, который вы же инициировали, - обратился Володин к Илюшниковой. - С позиции его совершенствования, адаптации к сегодняшнему дню".

Он еще раз подчеркнул, что участники мероприятия собрались не друг другу поаплодировать. "Разуваевой такое же поручение, - обратился он также к главе Росмололежи Ксении Разуваевой. - Коллеги, ничего личного".

Спикер подчеркнул, что у представителей федеральной власти есть возможность вести через парламент диалог с гражданским обществом.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Правительство Минэкономразвития Правительство Росмолодежь

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