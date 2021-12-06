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06.12.2021 02:19
Рубрика: Общество

Выясняется штамм заболевших пассажиров из ЮАР

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8627)
У девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус. Все они госпитализированы. Рейс прибыл в Москву еще 3 декабря. "На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование", - сообщил Роспотребнадзор.

Сначала положительный тест на ковид был выявлен у двух прилетевших. Сегодня положительный тест подтвержден еще у 7 человек. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. "Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран из-за "омикрон"-варианта коронавируса. Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток. По мнению ученых, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую заразность "омикрон"-варианта.

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