Вышел трейлер фильма "Чемпион мира" с Хабенским в роли шахматиста

"Централ Партнершип" опубликовала трейлер драматического фильма "Чемпион мира", который повествует о знаменитом поединке между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Реальные события, на которых основан фильм, происходили в 1978 году. Именно тогда на Филиппинах состоялся матч за звание чемпиона мира по шахматам между гражданином СССР Карповым (его играет Иван Янковский) и уехавшим в Швейцарию эмигрантом Корчным (Константин Хабенский). В трейлере мы также видим Виктора Сухорукова и Владимира Вдовиченкова.

- Некоторые победы - больше чем спорт. Они становятся частью истории, - сообщается в описании.

Режиссером картины выступил Алексей Сидоров, снявший "Бригаду", "Бой с тенью" и "Т-34". Продюсеры - Леонид Верещагин и Никита Михалков.

Фильм выйдет на экраны 30 декабря 2021 года.