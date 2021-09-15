Трейлер: Хабенский и Янковский в драме о знаменитом шахматном финале

В Сети появился трейлер российской спортивной драмы "Чемпион мира".

В его основу легла реальная история знаменитого матча за звание мирового чемпиона по шахматам между Виктором Корчным и Анатолием Карповым. Особой остроты встрече, проходившей на Филиппинах в 1978 году, придавал тот факт, что за два года до этого Корчной эмигрировал из СССР и после этого стал представлять Швейцарию. Ну и сопутствующие этому многочисленные скандалы, конечно.

Режиссёр и сценарист - Алексей Сидоренко ("Т-34").

Роль Корчного исполнил Константин Хабенский, Карпова сыграл Иван Янковский.

Также в ролях: Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков и другие.

Премьера - 30 декабря этого года.