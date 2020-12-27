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Добронравов объяснил успех фильма "Т-34"

Новости
    27.12.2020, 16:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Виктор Добронравов прокомментировал успех фильма "Т-34", который второй год подряд называется лучшим за год респондентами ВЦИОМ, попытавшись его объяснить.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, фильм Алексея Сидорова разделил первое место с "Холопом" Клима Шипенко. При этом стоит отметить, что подавляющее большинство опрошенных затруднились с выбором лучшей ленты 2020 года.

"Я очень рад, что это так! Все создатели очень старались", - приводит ФАН слова Добронравова, который добавил, что у создателей фильма "была задача, чтобы фильм было не стыдно показать старикам" и чтобы при этом "фильм было интересно смотреть молодым".

По мнению актёра, сыгравшего заметную роль в ленте, это авторам удалось. Более того - к съёмочной группе "подходили старики, ветераны и благодарили", свидетельствует он.

Кроме того, Добронравов охарактеризовал "Т-34" как "жизнеутверждающую историю о войне" и "в какой-то мере сказочный фильм": там "все хорошо, все живы и здоровы".

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