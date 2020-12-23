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ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года

Новости
    23.12.2020, 19:08
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Коронавирусный кризис ударил по сфере кинобизнеса с особенной силой - в этом году не вышло множество ожидаемых фильмов, а экспертные подборки лучших фильмов 2020-го отличаются особенной причудливостью. Неудивительно, что у россиян тоже возникли проблемы с определением лучшей киноленты уходящего года.

Фото: kinopoisk.ru
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Показательно, что те, кто всё-таки сделал выбор, назвали "Т-34", вышедший ещё в январе 2019 года, и "Холопа", вышедшего в декабре 2019-го. Эти картины поддержали 3% респондентов. По 2% получили "Движение вверх", которое вообще вышло аж в 2017-м, и "Джентльмены" Гая Ричи - единственный фильм, действительно появившийся в нашем прокате в этом году.

Лучшими сериалами названы следующие: "Пёс" (6%), "Тайны следствия", "След" и "Грозный" (по 3%), "Морские дьяволы" (2%), 11% назвали другие телешоу, а 61% не смогли ответить и на этот вопрос, передаёт РИА Новости.

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