ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года

Коронавирусный кризис ударил по сфере кинобизнеса с особенной силой - в этом году не вышло множество ожидаемых фильмов, а экспертные подборки лучших фильмов 2020-го отличаются особенной причудливостью. Неудивительно, что у россиян тоже возникли проблемы с определением лучшей киноленты уходящего года.

Показательно, что те, кто всё-таки сделал выбор, назвали "Т-34", вышедший ещё в январе 2019 года, и "Холопа", вышедшего в декабре 2019-го. Эти картины поддержали 3% респондентов. По 2% получили "Движение вверх", которое вообще вышло аж в 2017-м, и "Джентльмены" Гая Ричи - единственный фильм, действительно появившийся в нашем прокате в этом году.

Лучшими сериалами названы следующие: "Пёс" (6%), "Тайны следствия", "След" и "Грозный" (по 3%), "Морские дьяволы" (2%), 11% назвали другие телешоу, а 61% не смогли ответить и на этот вопрос, передаёт РИА Новости.