"Холоп" вновь возглавил российский прокат и обошел "Т-34" по сборам

Российские картины продолжают доминировать в российском прокате.

Первую строчку всё ещё занимает комедия Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли "Холоп". Фильм о том, как московский мажор попадает в обстановку российской деревни XIX века, в минувшие выходные добавил в свою копилку 416,7 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Общая касса "Холопа" составила 2 млрд 399,8 млн, что позволило обойти прошлогоднего триумфатора - военную драму Алексея Сидорова "Т-34".

На втором месте в рейтинге прошедшего уикэнда - единственная новинка, американский мультфильм "Камуфляж и шпионаж" с 210 млн рублей.

Далее - "Вторжение", сиквел "Притяжения" Фёдора Бондарчука (135,5 млн при 891,6 млн за всё время), и "Союз спасения" (69,3 млн и 646,4 млн).

Замыкает пятёрку лента "Джуманджи: Новый уровень" (38,9 млн и 1263,7 млн), нашу рецензию на которую можно прочитать здесь.