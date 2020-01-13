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"Холоп" вновь возглавил российский прокат и обошел "Т-34" по сборам

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    13.01.2020, 11:23
Текст:   Козьма Лоханкин

Российские картины продолжают доминировать в российском прокате.

Фото: youtube.com/ Любимая Музыка
Создатели "Притяжения" и "Вторжения" снимут ремейк "Гостьи из будущего"

Первую строчку всё ещё занимает комедия Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли "Холоп". Фильм о том, как московский мажор попадает в обстановку российской деревни XIX века, в минувшие выходные добавил в свою копилку 416,7 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Общая касса "Холопа" составила 2 млрд 399,8 млн, что позволило обойти прошлогоднего триумфатора - военную драму Алексея Сидорова "Т-34".

На втором месте в рейтинге прошедшего уикэнда - единственная новинка, американский мультфильм "Камуфляж и шпионаж" с 210 млн рублей.

Далее - "Вторжение", сиквел "Притяжения" Фёдора Бондарчука (135,5 млн при 891,6 млн за всё время), и "Союз спасения" (69,3 млн и 646,4 млн).

Замыкает пятёрку лента "Джуманджи: Новый уровень" (38,9 млн и 1263,7 млн), нашу рецензию на которую можно прочитать здесь.

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