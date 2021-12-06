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Рубрика: В мире

Выступивший против НАТО кандидат в президенты Франции подвергся нападению

Текст: Максим Макарычев
Кампания по выборам президента Франции началась с крупного скандала криминального характера. В воскресенье в пригороде Парижа Вильпент кандидат в президенты Эрик Земмур направлялся на сцену, когда на него напал неизвестный мужчина и принялся душить. Инцидент был заснят на видео, которое облетело соцсети.
Фото: AFP/Stefano RELLANDINI Фото: AFP/Stefano RELLANDINI
Фото: AFP/Stefano RELLANDINI

Служба безопасности Земмура быстро задержала нападавшего и передала его полиции. Мужчина арестован по подозрению в "умышленном насилии", сообщает французский телеканал BFM. Нападавший известен полиции своей причастностью к бытовым преступлениям и состоит на учете в правоохранительных органах. Не обращая внимания на инцидент и травму запястья, Земмур вышел на сцену и выступил перед толпой из 12 тысяч сторонников.

Фото: Christophe SIMON / AFP
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На первом митинге после выдвижения своей кандидатуры в президенты Земмур, известный прежде всего своей антииммигрантской позицией, пообещал вывести Францию из состава НАТО. Популярный ведущий ток-шоу, ставший политиком, также намерен защитить французский бизнес от американских и китайских компаний, увеличить компенсацию рабочим и запретить родителям давать детям иностранные имена.

В какой-то момент тысячи сторонников Земмура начали петь государственный гимн Франции "Марсельезу". Мероприятие сопровождалось ожесточенными столкновениями между сторонниками Земмура и так называемыми антирасистскими активистами. Около десяти членов группы SOS Racisme пришли на митинг с надписью "Нет расизму". "Я не расист, - сказал кандидат в президенты на митинге. - Мы защищаем нашу страну, нашу родину, наше наследие, чтобы передать нашим детям Францию, какой мы ее знали". Земмур также намерен положить конец получению гражданства по рождению на французской земле и депортировать иностранных преступников и иностранных лиц, которые не находят работу в течение шести месяцев. "Франция вернулась, потому что французский народ поднялся. Французский народ восстает против тех, кто хочет, чтобы он исчез" - заключил кандидат.

Предвыборный митинг Земмура, который изначально планировалось провести в концертном зале Парижа, был перенесен в более крупный выставочный центр в Вильпенте по соображениям безопасности.

Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля, а второй тур, если потребуется, состоится 24 апреля. Первый митинг с участием Земмура произошел через день после того, как консервативная Республиканская партия Франции в субботу выбрала своим кандидатом в президенты Валери Печресс, главу Парижского региона и бывшего министра правительства Франции с 2007 по 2012 год.

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Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон, победивший Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов 2017 года, будет баллотироваться на второй срок, но он еще не объявил о выдвижении своей кандидатуры. Крайне левый лидер партии "Повстанческая Франция" Жан-Люк Меланшон, претендующий на пост президента в третий раз подряд, также провел в воскресенье митинг, собрав несколько тысяч сторонников в Париже. Среди других кандидатов в президенты - мэр Парижа Анн Идальго от Социалистической партии и Янник Жадо, бывший активист Гринпис от "Зеленых".

Присутствовавшие на митингах в поддержку Земмура и Меланшона не обязаны были предъявлять сертификаты COVID-19 в соответствии с решением Конституционного совета, согласно которому пропуски не должны использоваться для ограничения доступа к политическим собраниям. За последние несколько недель во Франции резко выросло число случаев заражения коронавирусом, при этом, как отмечает Associated Press, количество новых случаев заболевания в день приближается в среднем к 40 тысячам, а число госпитализаций и смертей, связанных с вирусом, снова растет.

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