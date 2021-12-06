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06.12.2021 21:08
Рубрика: Общество

За сутки 21 военного вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на своем сайте опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 21 военнослужащий. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 44,9 тыс. человек.

Кроме того, около 152 тыс. представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 569 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Это меньше, чем было в минувшие дни. 721 пациент с новой коронавирусной инфекцией лежит в военных госпиталях. Пятеро военных лечатся у гражданских медиков. Еще 843 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако шесть военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у семи инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 52 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 200 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1400 человек, 287 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,2 тыс. пациентов, свыше 11,4 тыс. из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 405 407 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 958 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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