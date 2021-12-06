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06.12.2021 10:48
Рубрика: Власть

Захарова и Барщевский задали видеовопросы участникам правового диктанта

Текст: Владислав Куликов

В Ассоциации юристов России сообщили, что участие в правовом диктанте уже приняли 450 тысяч человек. Напомним, V Всероссийский правовой (юридический) диктант стартовал 3 декабря и будет проходить до 12 декабря на сайте юрдиктант.рф.

Фото: предоставлено РГО
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В 2021 году диктант впервые переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участникам доступны "Базовый" и "Профессиональный" варианты теста. Также появились видеовопросы. Как рассказывают в АЮР, вопросы участникам диктанта зачитали: директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, полномочный представитель Правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ Михаил Барщевский, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников.

Правовой диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. Организаторы отмечают, что диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут.

Власть Право

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