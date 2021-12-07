68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании

В общей сложности 68 врачей и медсестер, работающих в испанской больнице, дали положительный результат на COVID-19 с момента посещения массовой вечеринки, которая состоялась на прошлой неделе. Инфицированные медики работают в отделении интенсивной терапии Университетской региональной больницы в Малаге, которая в одночасье лишилась подавляющего количества сотрудников, ушедших на карантин.

По данным правительства Андалузии, все заразившиеся медики находились на мероприятии 1 декабря, на котором присутствовало 173 человека, сообщает New York Post. Источник вспышки все еще устанавливается, и власти заявили, что в массовом заражении виновато не соблюдение медиками правил изоляции и дистанцирования, они не надели маски. Все случаи заражения считаются легкими.

Любопытно, что все сотрудники, получившие положительный результат, до вечеринки привились либо третей бустерной вакциной, либо имели тесты на наличие антител.