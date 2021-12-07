Беларусь и Россия проведут конкурс технопарков Союзного государства

Для поддержки инновационного предпринимательства молодежи в Союзном государстве намечено провести конкурс технопарков. С этой инициативой выступили Комитет по науке и технологиям Беларуси (ГКНТ), Ассоциация кластеров и технопарков России и Постоянный комитет СГ, информирует БЕЛТА.

Выступая на очередном форуме вузов инженерно-технологического профиля двух стран, председатель ГКНТ Александр Шумилин подчеркнул, что именно технопарк является ярким примером развития вузовской инфраструктуры коммерциализации знаний, поэтому идея провести конкурс является актуальной и своевременной.

По итогам конкурса, уточнил он, будут определены лучшие научно-технологические парки в России и Беларуси, "резидентам которых будет оказана поддержка по внедрению результатов научно-технической деятельности и освоению производства промышленной продукции, созданной, прежде всего, по научно-техническим программам Союзного государства".

Кстати, в текущем году, по его словам, совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России и ПК Союзного государства создан единый реестр технопарков СГ. В него уже вошли 28 ведущих субъектов инновационной инфраструктуры Беларуси и России. А в настоящее время формируется портал геоинформационной системы "Единый реестр технопарков Союзного государства". Он позволит потенциальным инвесторам выбирать наиболее привлекательные условия работы, а также оперативно находить партнеров для реализации совместных проектов на пространстве обоих государств.

Обозреватели уточняют, что для вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство ГКНТ активно занимается в Беларуси формированием инновационной инфраструктуры. Сеть ее субъектов уже охватывает все областные центры, города Барановичи, Новополоцк, Пинск, Горки, Скидель и Борисовский район, включает 18 технопарков, которые оказывают содействие научным организациям в передаче технологий в экономику, в создании новых инновационных производств.