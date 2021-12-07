Беларусь опубликует все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ

Правовые структуры Беларуси завершают работу, связанную с определением наименований всех карательных подразделений, которые совершали зверские преступления на территории республики в годы Великой Отечественной войны.

Комментируя проделанную экспертами работу, генеральный прокурор РБ Андрей Швед уточнил, что "задача на ближайшее время - установить всех поименно фашистов и их пособников, которые здесь с июля 1941 года уничтожали мирных людей".

Все должны знать поименно каждого фашиста, "у кого руки в крови. И их потомки должны понимать, что люди могут обратиться к официальным данным и получить сведения", - пояснил юрист, слова которого цитирует БЕЛТА.

В настоящее время, уточнил он, завершается выполнение поручения главы государства о формировании части материалов для передачи должностным лицам иностранных государств и генеральным прокурорам Международной ассоциации прокуроров. "Это 183 страны. Каждый из генеральных прокуроров и тех должностных лиц, которых определит глава государства, получит на английском и русском языках основные общие сведения о масштабах, формах и методах геноцида, который здесь творился в годы Великой Отечественной войны", - рассказал Швед.

Кстати, во вторник в нижней палате белорусского парламента, сообщает агентство, проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". В нем принимают участие представители Генеральной прокуратуры, министерства обороны, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований и Национального архива.