Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США

Беларусь решила ввести продовольственное эмбарго на импорт ряда товаров из западных стран с начала 2022 года. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Эмбарго коснется стран Евросоюза, США, Великобритании, Норвегии, а также Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии, пишет БелТА. Производителям этих стран нельзя будет поставлять в Беларусь свинину, мясо крупного рогатого скота, его жир, молоко и молочные продукты, овощи (за исключением тех, которые предназначены для посева), а также фрукты, орехи, колбасу, колбасные и кондитерские изделия, соль.

Продовольственное эмбарго вводится сроком 6 месяцев, то есть до середины следующего года. До конца 2021 года импорт из перечисленных стран в Беларусь не ограничивается.

Часть товаров, которые попали под продэмбарго, можно будет ввести в страну через лицензию и по квоте для внутреннего потребления, но только для балансировки потребительского рынка. Процедурой выдачи лицензий займется местное антимонопольное ведомство. Власти планируют отслеживать темпы роста цен на продукцию, чтобы избежать скачка на фоне ограничений на импорт.

"Важнейшим приоритетом для Республики Беларусь по-прежнему остаются интересы своих граждан. Глава государства неоднократно ориентировал на принятие ответных мер без ущерба для населения. По этой причине постановление Совета министров содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта", - говорится в пояснении белорусского правительства.

Беларусь пошла на продовольственное эмбарго против западных стран после публикации очередного пакета санкций со стороны Евросоюза, который внес в черный список 17 физлиц и 11 компаний, среди которых "Белоруснефть", "Белшина" и "Гродно Азот". Позднее санкции также ввели США, Великобритания и Канада. Причиной стал миграционный кризис на польско-белорусской границе.