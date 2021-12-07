Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Владимир Кузьмин 
09:16 07.12.2021

Более 100 млрд рублей направлено на ускоренное расселение аварийного жилья

Более 100 миллиардов рублей направлено дополнительно премьер-министром Михаилом Мишустиным в регионы на ускоренное расселение аварийного жилья. Средства помогут переехать в новые квартиры людям из почти 2 миллионов квадратных метров аварийного фонда.

Фото: Photoxpress
Более 230 000 человек переселили из аварийного жилья к октябрю 2021 года

Еще более 1,2 миллиарда рублей предоставлено отдельным субъектам Федерации на модернизацию важных объектов инфраструктуры. Финансирование предусмотрено для реконструкции инженерных сооружений в Санкт-Петербурге, защищающих город от наводнений, благоустройства дворовых и общественных территорий в Псковской области, реконструкции очистных сооружений в Курске.

Сейчас читают

ЖКХ
01.12.2021

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Новый порядок установления нормативов на коммунальные услуги готовит Минстрой. Об этом рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко. Задача этих изменений заключается в том, чтобы приблизить нормативы к фактическому потреблению

Недвижимость
01.12.2021

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Почти в полтора раза выросло число низкомаржинальных застройщиков, получающих господдержку. По итогам октября им будет выплачено около 26 млн рублей. Такое решение приняла межведомственная комиссия при Минстрое

Ипотека
01.12.2021

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки. По ней граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3 процентов годовых. Также были направлены средства на поддержку аграрного сектора