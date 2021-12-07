Более 100 млрд рублей направлено на ускоренное расселение аварийного жилья

Более 100 миллиардов рублей направлено дополнительно премьер-министром Михаилом Мишустиным в регионы на ускоренное расселение аварийного жилья. Средства помогут переехать в новые квартиры людям из почти 2 миллионов квадратных метров аварийного фонда.

Еще более 1,2 миллиарда рублей предоставлено отдельным субъектам Федерации на модернизацию важных объектов инфраструктуры. Финансирование предусмотрено для реконструкции инженерных сооружений в Санкт-Петербурге, защищающих город от наводнений, благоустройства дворовых и общественных территорий в Псковской области, реконструкции очистных сооружений в Курске.