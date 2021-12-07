Большинство россиян последние два-три года не летали на самолетах

По данным ВЦИОМ, 71 процент россиян в последние два-три года никуда не летали на самолете. 9 процентов совершили за это время всего один полет.

Общая картина полетов по опросам выглядит так: 71 процент россиян никуда не летали, 11 - летали два-три раза, 9 - одни раз, 4 - четыре-пять раз​​​. Более шести раз в небо поднимались 5 процентов опрошенных.

Большинству из летавших понравились аэропорты, которыми они пользовались. 28 процентов оценивают прежде всего обслуживание в них, 20 процентов - чистоту и порядок, 15 процентов отмечают удобство и комфорт, еще 15 процентам нравится скорость обслуживания. 8 процентам опрошенных аэропорты не понравились ( 3 процента затруднились с ответом). Совсем не понравились аэропорты 7 процентам тех, кому больше 60. 34 процента пассажиров из тех, кому не понравился аэропорт последнего перелета, отметили грубое отношение к пассажирам. 45 процентам не понравилось само здание аэропорта. 23 процента посчитали плохим ремонт, а 22 процента остались недовольными размерами аэропортов и нехваткой мест в них.