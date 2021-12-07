Гребенщиков получил премию Андрея Белого

Редко, когда стихи музыкантов оценивают официальными литературными наградами. Но Борис Гребенщиков - он один такой, и его поэзию в песнях сразу узнаешь: по метафоричности, нешаблонным рифмам, мудрости, самоиронии и порой очень неожиданным образам и персонажам. Среди них появляются то "Сторож Сергеев" и "Иван Бодхидхарма", то "Королева Анна", "Никита Рязанский" и "Афанасий Никитин". Лидер "Аквариума" впервые стал лауреатом старейшей литературной награды - Премии Андрея Белого.

БГ чествовали в номинации "За заслуги перед русской литературой" с витиеватой, но благодарной формулировкой "За впечатляющую жизнь и обнадеживающие труды".

- В этом году премия оказалась немного необычной, - пояснили организаторы. - В последние годы в короткие списки обычно входили пять финалистов... Теперь конкуренция очень возросла.

Удивительна и сама награда. Премия Андрея Белого вначале присуждалась в трех номинациях: "Русская поэзия", "Проза" и "Гуманитарные исследования". Теперь к ним добавились еще две: "Перевод", "За заслуги перед русской литературой" и "Литературные проекты и критика".

А вот призовой фонд, очевидно, снова не изменится: с момента учреждения в 1978 году победителям вполне символично здесь вручают один рубль, бутылку водки (в просторечии ее как раз и называют "белой") и яблоко. Есть в этом элемент игры и хеппенинга. Но награда эта абсолютно серьезная: в прошлые годы ее с благодарностью принимали действительно отличные литераторы: Андрей Битов, Саша Соколов, Геннадий Айги и другие. А также не нуждающиеся в рекомендациях исследователи литературы Борис Гройс, Михаил Эпштейн и Владимир Малявин.

Кстати

В ноябре БГ выпустил очередную удивительную книгу - "Священные места Индии". По этой стране он путешествовал более 25 лет: смотрел, думал, мечтал, медитировал, находил новые звуки и музыкальные идеи. И свое 40-летие, например, встречал именно в Индии. Бывал, конечно, и там, где в конце 60-х оказывались The Beatles.