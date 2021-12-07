Новости

Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог 11:16
В Красноярске открыли мемориальный комплекс города трудовой доблести 11:13
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов 11:09
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США 11:03
В Перми суд продлил арест стрелявшему в вузе студенту 11:02
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов МЦД и МЦК 10:57
В России снизилась стоимость авиабилетов 10:46
На Бережковской набережной такси скатилось в реку 10:42
ФСБ задержала в Ярославле 16-летнего анархиста-подрывника 10:25
Британский солдат стал заикой после задания по сдерживанию России 09:53
Новый корабль ВМС Ирана затонул до спуска на воду 09:50
На шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще 13 погибших 09:49
Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада 09:38
Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США 09:33
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2" 09:21
Умер легендарный британский рокер Джон Майлз 09:21
В Дании зафиксирован резкий скачок заражений штаммом "омикрон" 09:18
Более 100 млрд рублей направлено на ускоренное расселение аварийного жилья 09:16
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в Новый год 08:43
Аномальные холода ушли из Петербурга 08:11
В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ 08:06
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см 07:58
Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам 07:35
Овечкин показал рекордную результативность в карьере 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 09:53
Рубрика: В мире

Британский солдат стал заикой после задания по сдерживанию России

Текст: Александр Саможнев
Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina
Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina

Военный подал в суд на минобороны Великобритании после командировки в Эстонию, после которой он стал заикаться. Солдат сильно замерз во время дежурства. Официально целью операции являлось "сдерживать Россию от агрессии", пишет газета The Daily Mail.

Фото: Скриншот из видео
Видео: глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии

Чилеше Мвамба из города Дерби подал иск в Высокий суд Лондона, потребовав компенсацию в размере около 1,1 миллиона долларов. Военнослужащий корпуса королевских инженеров был направлен в Эстонию в ноябре 2017 года в рамках операции по "сдерживанию российской агрессии". Он находился в командировке с 10 ноября по 3 декабря.

Военный утверждает, что подвергся "воздействию экстремальных холодов", в результате чего страдает от посттравматического синдрома и заикания. Минобороны признало ответственность за переохлаждение, но не согласилось, что именно это привело к серьезным дефектам речи. Мвамба страдал от легкого заикания в детстве. Адвокат настаивает, что командировка усугубила болезненное состояние. Температура в Эстонии не опускалась ниже минус четырех градусов по Цельсию.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Эстония

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V"
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена