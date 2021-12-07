Британский солдат стал заикой после задания по сдерживанию России

Военный подал в суд на минобороны Великобритании после командировки в Эстонию, после которой он стал заикаться. Солдат сильно замерз во время дежурства. Официально целью операции являлось "сдерживать Россию от агрессии", пишет газета The Daily Mail.

Чилеше Мвамба из города Дерби подал иск в Высокий суд Лондона, потребовав компенсацию в размере около 1,1 миллиона долларов. Военнослужащий корпуса королевских инженеров был направлен в Эстонию в ноябре 2017 года в рамках операции по "сдерживанию российской агрессии". Он находился в командировке с 10 ноября по 3 декабря.

Военный утверждает, что подвергся "воздействию экстремальных холодов", в результате чего страдает от посттравматического синдрома и заикания. Минобороны признало ответственность за переохлаждение, но не согласилось, что именно это привело к серьезным дефектам речи. Мвамба страдал от легкого заикания в детстве. Адвокат настаивает, что командировка усугубила болезненное состояние. Температура в Эстонии не опускалась ниже минус четырех градусов по Цельсию.