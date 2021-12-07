Брокерская компания РЕГИОН награждена в семи номинациях ежегодной премии Cbonds Awards

"Лучшей сделкой первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций", по мнению участников голосования, стал выпуск Москвы серии 74;
В номинации "Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций" победителем признан выпуск еврооблигаций Московского кредитного банка в евро с погашением в январе 2026 года (Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR);
"Лучшей сделкой первичного размещения в банковском секторе" стал выпуск Совкомбанка серии БО-П04 на 10 млрд рублей;
Лучшим в номинации "Инновация года" стал выпуск ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 на 50 млрд рублей. Это первый в истории выпуск корпоративного заемщика с переменным купоном с привязкой к RUONIA;
"Лучшей сделкой первичного размещения лизинговой компании" по итогам голосования стал выпуск ГТЛК серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей;
В номинации "Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении" победителем стал выпуск машиностроительного холдинга "Синара-Транспортные Машины" серии 001Р-02 на 10 млрд рублей;
Лучшими сделками первичного размещения ретейлера признаны размещения розничной сети "Магнит" серий БО-002P-04 и БО-001P-05 по 10 млрд рублей каждый;
Спикеры ГК "РЕГИОН" приняли участие в деловой программе облигационного конгресса. Председатель совета директоров БК РЕГИОН Алексей Кузнецов принял участие в сессии "Корпоративные облигации: итоги года". Директор аналитического департамента ГК "РЕГИОН" Валерий Вайсберг выступил в сессии "Макроэкономические прогнозы: центробанки vs инфляция". Заместитель генерального директора БК РЕГИОН Евгений Литвин - в сессии "Новые условия и возможности для субъектов в 2021 году".
Cbonds Awards - ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка.
ООО "БК РЕГИОН" является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 10 месяцев 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО "БК РЕГИОН" является победителем премии НАУФОР "Элита фондового рынка" в номинации "Компания рынка облигаций" за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов - 2019".
Пресс-релиз предоставлен АО "ИК РЕГИОН"