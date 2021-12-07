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07.12.2021 13:28

Брокерская компания РЕГИОН награждена в семи номинациях ежегодной премии Cbonds Awards

3 декабря 2021 года в рамках XIX Российского облигационного конгресса состоялось награждение победителей ежегодной премии Cbonds Awards. По результатам голосования Брокерская компания РЕГИОН (входит в ГК РЕГИОН Сергея Сударикова) награждена в 7 номинациях в качестве организатора сделок, признанных лучшими на долговом рынке в 2021 году:

"Лучшей сделкой первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций", по мнению участников голосования, стал выпуск Москвы серии 74;

В номинации "Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций" победителем признан выпуск еврооблигаций Московского кредитного банка в евро с погашением в январе 2026 года (Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR);

"Лучшей сделкой первичного размещения в банковском секторе" стал выпуск Совкомбанка серии БО-П04 на 10 млрд рублей;

Лучшим в номинации "Инновация года" стал выпуск ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 на 50 млрд рублей. Это первый в истории выпуск корпоративного заемщика с переменным купоном с привязкой к RUONIA;

"Лучшей сделкой первичного размещения лизинговой компании" по итогам голосования стал выпуск ГТЛК серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей;

В номинации "Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении" победителем стал выпуск машиностроительного холдинга "Синара-Транспортные Машины" серии 001Р-02 на 10 млрд рублей;

Лучшими сделками первичного размещения ретейлера признаны размещения розничной сети "Магнит" серий БО-002P-04 и БО-001P-05 по 10 млрд рублей каждый;

Спикеры ГК "РЕГИОН" приняли участие в деловой программе облигационного конгресса. Председатель совета директоров БК РЕГИОН Алексей Кузнецов принял участие в сессии "Корпоративные облигации: итоги года". Директор аналитического департамента ГК "РЕГИОН" Валерий Вайсберг выступил в сессии "Макроэкономические прогнозы: центробанки vs инфляция". Заместитель генерального директора БК РЕГИОН Евгений Литвин - в сессии "Новые условия и возможности для субъектов в 2021 году".

Cbonds Awards - ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка.

Справка

ООО "БК РЕГИОН" является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 10 месяцев 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО "БК РЕГИОН" является победителем премии НАУФОР "Элита фондового рынка" в номинации "Компания рынка облигаций" за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов - 2019".

Пресс-релиз предоставлен АО "ИК РЕГИОН"

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