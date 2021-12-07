Бывшего вице-президента "ПИК" Лефеля выпустили из СИЗО

Тверской суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения бывшему вице-президенту компании "ПИК" Александру Лефелю по делу о хищении 140 миллионов рублей.

Обычно следствие ходатайствует об ужесточении меры пресечения, но в случае со строительным топ-менеджером следователь попросил об обратном - заменить содержание в СИЗО на домашний арест. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест до 7 февраля 2022 года", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева. Ранее 8 октября Тверской суд отправил его под стражу в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Ему запрещено выходить из дома без разрешения следователя, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Сразу после ареста защита топ-менеджера заявляла, что вину он категорически отрицает, а само решение о помещении под арест является неприемлемым с точки зрения российского законодательства.

Сейчас Александр Лефель является директором по региональному развитию группы компаний "Самолет".

Как ранее сообщили в пресс-службе "ПИК", компания сама обратилась в правоохранительные органы после того, как служба безопасности выявила факты злоупотреблений в 2017-2018 годах. В частности были выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании со стороны Лефеля, в том числе средств дольщиков при строительстве жилья в Санкт-Петербурге. По данным девелопера, сумма ущерба от действий Лефеля оценивается в 100 миллионов рублей.