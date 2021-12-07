ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников

Одним из проектов платформенных решений на государственном уровне может быть проект в области борьбы с мошенничеством, заявил на форуме Finopolis главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

"Вопросы мошенничества, социальной инженерии становятся большой проблемой уровня государства, - подчеркнул он. - Мы объявляли конкурс по наводкам на мошенников, 300 тыс. наводок собрали, в игру "Почувствуй себя мошенником" сыграло около 100 тыс. человек. И каждый банк делает такое. Вот если бы можно было МВД, ФСБ, Роспотребнадзору, ЦБ сделать технологичный проект в этой области - платформу - это было бы не очень трудно, но очень полезно для страны".

"Абсолютно согласна", - отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что ЦБ готовит основные направления цифровизации финрынка РФ.

"Среди многих проектов мы положили туда создание платформы обмена данными, мы задумывались о платформе по кибербезопасности", - уточнила она.

Как ранее сообщала "РГ", объем операций без согласия клиентов банков в 3 квартале 2021 года достиг 3,2 млрд рублей, на 18% превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Количество попыток украсть деньги у россиян увеличилось на 40% до 256198. При этом доля возвращенных гражданам средств составила 7,7%, что на 5,4 процентных пункта меньше, чем в третьем квартале 2020 года.