Центробанк: Страховой бизнес развит слабо с точки зрения цифровизации

Страховой бизнес с точки зрения цифровизации развит слабо. Об этом на форуме Finopolis заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Когда мы делали анализ ответной реакции людей, то выяснили, что граждане удовлетворены финансовыми сервисами, высокая степень финансовой доступности в стране, мы в топ-3 с точки зрения развития технологий финансового рынка, но с точки зрения страхового сектора все граждане сказали, что неудовлетворены сервисом", - уточнила она.

Эту точку зрения поддержал акционер СК "Тюмень-полис", бывший замеситель президента-предправления Почта-банка Георгий Горшков. По его словам, страховая отрасль в мире лет на 20 с точки зрения цифровизации отстает от банковского рынка.

"Это дает завышенные цены, крайне неудобное использование, - уточнил он. - Что научились делать страховые компании в мире? Один раз в год продавать полисы, выплачивать возмещение, если что-то произошло. Страховые компании - не только в России, но и в мире - потеряли нюх. Они перестали заботиться о потребителях. Когда нам было шесть лет, мы выходили на улицу, и мама говорила "надень шапку": мама пыталась предотвратить простуду, и это настоящая защита. Сегодня страховщики стараются продать побольше полисов и заплатить поменьше денег".

По словам Горшкова, только 20% россиян довольны мобильным приложением страховых компаний.