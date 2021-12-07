Центробанк: Страховой бизнес развит слабо с точки зрения цифровизации

"Когда мы делали анализ ответной реакции людей, то выяснили, что граждане удовлетворены финансовыми сервисами, высокая степень финансовой доступности в стране, мы в топ-3 с точки зрения развития технологий финансового рынка, но с точки зрения страхового сектора все граждане сказали, что неудовлетворены сервисом", - уточнила она.
Эту точку зрения поддержал акционер СК "Тюмень-полис", бывший замеситель президента-предправления Почта-банка Георгий Горшков. По его словам, страховая отрасль в мире лет на 20 с точки зрения цифровизации отстает от банковского рынка.
"Это дает завышенные цены, крайне неудобное использование, - уточнил он. - Что научились делать страховые компании в мире? Один раз в год продавать полисы, выплачивать возмещение, если что-то произошло. Страховые компании - не только в России, но и в мире - потеряли нюх. Они перестали заботиться о потребителях. Когда нам было шесть лет, мы выходили на улицу, и мама говорила "надень шапку": мама пыталась предотвратить простуду, и это настоящая защита. Сегодня страховщики стараются продать побольше полисов и заплатить поменьше денег".
По словам Горшкова, только 20% россиян довольны мобильным приложением страховых компаний.