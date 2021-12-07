Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста

С задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" сняли арест. Уже сегодня оно может отправиться домой.

"Мы не сомневались в незаконности ареста и сделали свою работу по его освобождению качественно и быстро", - цитирует РИА Новости Алексея Сокова, директора института океанологии имени Ширшова. По его словам, изъятые документы доставляют на корабль. Судно отправится в Россию после 22.00 по московскому времени.

Посольство России в Копенгагене в ноябре информировало о задержании "Академика Иоффе" властями Дании. Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна".