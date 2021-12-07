Депутат предложил заменить продажу алкоголя бесплатным культурным досугом в Новый год

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил сделать бесплатными культурные и спортивные мероприятия во время новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий считает, что одновременно на этот период стоит ограничить продажу алкоголя, чтобы вместо его употребления граждане могли заняться культурным досугом и уделить внимание своему здоровью.

Хамзаев сообщил, что по поводу культурных мероприятий он до конца года планирует направить соответствующий запрос в Минкультуры. Вопрос продажи алкоголя в числе прочих будет обсуждаться 15 декабря на заседании межфракционной депутатской рабочей группы, на него планируется пригласить правоохранителей представителей ряда министерств.