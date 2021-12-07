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07.12.2021 09:10
Рубрика: Общество

Диетолог назвала овощи, которые могут быть опасны в сыром виде

Текст: Василий Кошкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Некоторые овощи могут быть опасны при частом употреблении в сыром виде. В качестве примера диетолог Светлана Фус привела крестоцветные, к которым относятся капуста, редис, руккола и шпинат.

Фото: iStock
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"Они негативно влияют на выработку гормонов щитовидной железы, увеличивают вероятность образования оксалатных камней (образуются в почках и приводят к мочекаменной болезни. - Прим. "РГ")", - пояснила диетолог на своей странице в Instagram.

При этом, по словам специалиста, негативного эффекта продуктов можно избежать, приготовив овощи на пару. "Если хотите получить максимум пользы от готовых овощных блюд, их не нужно долго тушить или запекать", - добавила Фус.

В целом же рекомендации диетолога включают в себя две порции свежих овощей и одну порцию приготовленных в день.

Необходимо помнить, что при выборе любой диеты необходимо проконсультироваться со специалистами и врачами.

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