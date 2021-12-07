Дольщики из девяти регионов получат квартиры или компенсации

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по 71 проблемному дому. Оно касается более 1300 обманутых дольщиков.

Рассмотрены проблемные дома в девяти регионах. По 68 из них планируется выплатить компенсации, 3 дома - достроить. "В результате 1 311 человек восстановим в правах", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Проблемные объекты расположены в Московской, Ленинградской, Самарской, Томской, Саратовской, Пензенской областях, в Пермском и Краснодарском краях, в Карачаево-Черкесской Республике.

"Обязательства перед дольщиками не исполнили 13 застройщиков. Но с помощью механизмов Фонда мы поможем пострадавшим гражданам. На выплаты претендуют 1 137 граждан, еще 174 человека получат квартиры после завершения строительства домов", - отметил гендиректор Фонда Константин Тимофеев.

На восстановление прав дольщиков планируется направить 3 618 млн рублей, в том числе 171 млн рублей - на завершение строительства.

С конца 2019 года по конец ноября 2021 года Наблюдательным советом Фонда приняты решения в отношении 1089 проблемных объектов, что позволит восстановить права 96 тысяч человек.