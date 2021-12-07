Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления

Двое лондонских полицейских получили тюремный срок за селфи с убитыми сестрами. Дениз Джаффер и Джейми Льюис приговорены к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за то, что сфотографировали убитых сестер 27-летнюю Николь Смоллман и 46-летнюю Бибаа Генри на месте преступления и разместили снимки в соцсетях.

47-летний Дениз Джаффер и 33-летний Джейми Льюис получили приказ охранять место происшествия в лондонском парке, где в июне 2020 года были найдены тела двух женщин. Вместо этого они сделали несколько фотографий, на некоторых из которых были запечатлены тела жертв, и поделились снимками в двух группах в WhatsApp, назвав жертв "мертвыми птицами". Одна - группа под названием "A team" ("Команда") - состояла из 41-го полицейского, а другая - из друзей Джаффера, которая имела крайне вульгарное название.

Приговор был вынесен после уголовного процесса, в котором двое уже уволенных полицейских признали себя виновными в неправомерном поведении во время несения государственной службы. Это произошло после того, как Guardian в прошлом году обнародовала детали скандала, потрясшего крупнейшую британскую силовую структуру. Суд постановил, что действия двух офицеров представляют собой "грубое злоупотребление доверием". Судья Марк Люкрафт охарактеризовал правонарушения как "ужасающие" и совершенные для "получения дешевых острых ощущений". Мать двух сестер, Мина Смоллмен назвала действия бывших полицейских "предательством катастрофических масштабов", совершенным "для собственного развлечения".

Сестры Генри, старший социальный работник, и Смоллмен, фотограф, праздновали день рождения своей старшей сестры в парке в Уэмбли, на северо-западе Лондона. Их зарезал подросток-сатанист, которому сейчас 19 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийства.