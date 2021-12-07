Новости

В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго 21:44
Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона" 21:34
Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию 21:27
Путин и Байден общались строго тет-а-тет 21:23
Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба 21:20
Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24 21:17
68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании 21:15
Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления 21:09
Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста 21:04
Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны 20:46
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев" 20:41
Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде 20:29
Раненной при стрельбе в МФЦ девочке окажут психологическую помощь 20:18
Суд отказал Газизову в выплате компенсации от "Спартака" 20:18
Вице-спикер Госдумы о стрельбе в МФЦ: Нужно выявлять причины агрессии 20:11
Иммунолог объяснил, почему коронавирусу "невыгодно, чтобы все умирали" 20:09
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США 19:56
Непомнящий потерпел второе подряд поражение в матче против Карлсена 19:41
На расчистку путей от снега в Москве направят 2 тысячи человек и спецтехнику 19:33
В России создадут условия для комплексной реабилитации инвалидов 19:22
В подмосковных Люберцах живодер выбросил щенка с 14-го этажа 19:09
Путин и Байден приветствовали друг друга перед саммитом 19:07
Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 21:09
Рубрика: В мире

Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления

Текст: Максим Макарычев

Двое лондонских полицейских получили тюремный срок за селфи с убитыми сестрами. Дениз Джаффер и Джейми Льюис приговорены к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за то, что сфотографировали убитых сестер 27-летнюю Николь Смоллман и 46-летнюю Бибаа Генри на месте преступления и разместили снимки в соцсетях.

Фото: iStock
Палата общин расследует появление наркотиков в парламенте Британии

47-летний Дениз Джаффер и 33-летний Джейми Льюис получили приказ охранять место происшествия в лондонском парке, где в июне 2020 года были найдены тела двух женщин. Вместо этого они сделали несколько фотографий, на некоторых из которых были запечатлены тела жертв, и поделились снимками в двух группах в WhatsApp, назвав жертв "мертвыми птицами". Одна - группа под названием "A team" ("Команда") - состояла из 41-го полицейского, а другая - из друзей Джаффера, которая имела крайне вульгарное название.

Приговор был вынесен после уголовного процесса, в котором двое уже уволенных полицейских признали себя виновными в неправомерном поведении во время несения государственной службы. Это произошло после того, как Guardian в прошлом году обнародовала детали скандала, потрясшего крупнейшую британскую силовую структуру. Суд постановил, что действия двух офицеров представляют собой "грубое злоупотребление доверием". Судья Марк Люкрафт охарактеризовал правонарушения как "ужасающие" и совершенные для "получения дешевых острых ощущений". Мать двух сестер, Мина Смоллмен назвала действия бывших полицейских "предательством катастрофических масштабов", совершенным "для собственного развлечения".

Сестры Генри, старший социальный работник, и Смоллмен, фотограф, праздновали день рождения своей старшей сестры в парке в Уэмбли, на северо-западе Лондона. Их зарезал подросток-сатанист, которому сейчас 19 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийства.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев"
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена