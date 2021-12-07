Экран высотой 20 метров в порту Усть-Луга обеспечит экологическую защиту при перевалке угля

Сейчас в России перевалкой угля занимаются около 60 компаний-стивидоров почти в 30 морских портах. В рамках "Транспортной недели-2021", отзвучавшей на днях в Москве, в числе других обсуждались проблемы увеличения загруженности портов в связи с ростом спроса на международных рынках. Выросли объемы перевалки угля на восточном направлении, что связано с повышенным спросом на сырье в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Южном и в Северо-Западном морских бассейнах.

Генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев в интервью констатировал, что "ориентированность на внешние рынки требует опережающего развития портовой инфраструктуры: согласно "Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", к 2025 году производственная мощность морских портов страны должна превысить 1,3 млрд тонн".

При этом остро стоит вопрос экологической безопасности. Проблема загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью при перегрузке угля в морских портах обострилась с 2016 года. Тогда в Минприроды РФ и Росприроднадзор начали поступать многочисленные обращения граждан на неблагоприятную обстановку в портовых городах.

Перевалка угля - одна из самых неэкологичных операций во всем стивидорном бизнесе. Правительство уже несколько лет разрабатывает комплекс мер, благодаря которым должна быть снижена нагрузка на окружающую среду, в том числе при открытой перевалке. Стивидорам вменяется в обязанность устанавливать различные системы пылеподавления, ветрозащитные конструкции и прочее.

Сегодня угольные терминалы активно внедряют в производственные процессы наилучшие доступные технологии. АО "Ростерминалуголь" - специализированный угольный терминал с закрытой перевалкой угля - все шире применяет "зеленые" технологии. На текущий момент перегрузочный комплекс оснащен уникальными современными системами, обеспечивающими эффективную защиту окружающей среды. Возведение ветро-пылезащитного ограждения - один из важнейших этапов программы повышения экологической безопасности предприятия. В числе технологий обеспыливания объектов "экранирование" показывает существенные результаты. Недавно "Ростерминалуголь" заключил контракт с компанией "Северсталь" на поставку пыле-ветрозащитных экранов для порта в Усть-Луге, который считается одним из немногих российских портов, соответствующих высоким международным стандартам. Проект предусматривает возведение экрана высотой до 20 метров, протяженностью около 2 километров.

"В соответствии с современными вызовами, экологическая ориентированность - важнейшая составляющая деятельности предприятий угольной отрасли. Крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь" в рамках этого совместного с ПАО "Северсталь" масштабного проекта стал первым стивидорным предприятием в Балтийском регионе, реализующим такой значительный проект. Благодаря нашему сотрудничеству предприятие обеспечивает абсолютное выполнение всех норм и требований соответствующих международных стандартов по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду", - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

По словам Евгения Чернякова, директора "Северстали" по работе с компаниями строительной отрасли, "потенциал развития данного направления мы связываем с повышением внимания к вопросам экологической безопасности предприятий угольной отрасли и портовой инфраструктуры. Мы смогли обеспечить достаточно быстрое освоение технологий изготовления нового сложного продукта".

В "Северстали" также отметили, что высокой скорости разработки и производства новых решений удалось добиться благодаря партнерской схеме работы. Например, в случае пыле-ветрозащитных экранов опоры для конструкции производят на мощностях самой компании, а партнеры берут у "Северстали" сырье и по давальческой схеме производят панели. Затем "Северсталь" доукомплектовывает продукт и поставляет на стройки готовые к сборке комплекты. Так, металлургическая компания может поставлять широкий ассортимент готовой продукции из металлопроката, ее партнеры получают выходы на крупные проекты, а заказчики - гарантию качества от крупнейшей компании и финансовую защищенность сделки.

В эти дни Госдума проводит слушания по законопроекту о введении нового механизма регулирования перевалки грузов в морских портах. Рассматривается несколько вариантов изменения ситуации в сторону увеличения ответственности за неэкологичные операции - от повышения ЖД-тарифа для портов, где не принимаются меры для снижения загрязнений при открытой перевалке, до полного запрета производственной деятельности. Вице-премьер Виктория Абрамченко уже неоднократно категорично высказывалась по этой теме. Экологическая ответственность угольных предприятий должна быть безусловной, считает вице-премьер.

Эксперты полагают, что принятие нового регламентирующего документа повлечет за собой резкий рост спроса на пыле-ветрозащитные экраны, что позволит надежно обеспечить безопасность портовой инфраструктуры и защиту морской среды от загрязнения. Также законопроект предполагает введение административной ответственности за нарушение правил перевалки грузов с судна на судно во внутренних морских водах и в исключительной экономической зоне нашей страны.