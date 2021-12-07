Новости

Эксперт пояснил, легко ли переносится "омикрон" 06:42
Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение ВВО 06:31
Мэр Нью-Йорка объявил обязательную вакцинацию работников частного сектора 06:23
Экс-офицер Нацгвардии США обвинил генералов "во лжи" о событиях в Капитолии 06:10
В Хабаровске сняли введенный из-за снегопада режим ЧС 06:00
В школах Анадыря из-за пурги отменили занятия 05:39
Пентагон: На Аляске завершено строительство радара дальнего обнаружения 05:32
Инфекционист объяснил важность вакцинации подростков от COVID-19 04:48
Врач назвал единственный способ борьбы со штаммом коронавируса "омикрон" 04:45
На Колыме 50-градусные морозы нарушили автобусное сообщение 04:29
AP: В Сирии семья пострадала при авиаударе возглавляемой США коалиции 04:18
На Сахалине начали подготовку к эвакуации экипажа севшего на мель судна 04:09
Трамп сообщил, что пишет мемуары о своей работе в Белом доме 03:50
Агентство SANA сообщило о взрывах в районе порта в сирийской Латакии 03:30
В Гидрометцентре спрогнозировали погодную лихорадку 03:05
Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V" 02:30
КНР: Присутствие или отсутствие делегации США не повлияет на успех ОИ-2022 02:03
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине 01:30
Японские врачи установили, как пробежка влияет на работу мозга 00:29
Во Франции ужесточат масочный режим и запретят дискотеки 00:07
Байден проведет переговоры с Зеленским после беседы с Путиным 06.12.2021
Нина Ургант получила "Звезду театрала" посмертно 06.12.2021
Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT 06.12.2021
Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов 06.12.2021
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь 06.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 06:10
Рубрика: В мире

Экс-офицер Нацгвардии США обвинил генералов "во лжи" о событиях в Капитолии

Текст: Максим Макарычев

Бывший офицер Национальной гвардии округа Колумбия обвинил двух генералов американской армии в том, что они лгали под присягой в показаниях конгрессу о реакции вооруженных сил на нападение 6 января на Капитолий США.

Фото: Getty Images
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы

Об этом полковник Эрл Мэтьюз сообщил в 36-страничной записке для комитета палаты представителей по расследованию обстоятельств нападения на здание конгресса. По его словам, генерал Чарльз Флинн, который был заместителем начальника штаба по операции 6 января, и генерал-лейтенант Уолтер Пиатт, начальник штаба армии, "неоднократно искажали, недооценивали данные и вводили в заблуждение" комитет по надзору палаты представителей и генерального инспектора министерства обороны.

Мэтьюз, который 6 января был главным помощником командующего Национальной гвардией округа Колумбия утверждает, что Пиатт ввел конгресс в заблуждение относительно "способности, готовности и мотивации" охраны к ответным действиям, когда происходила осада Капитолия. Он утверждает, что у Нацгвардии не было готовности и ресурсов для быстрого перехода от управления дорожным движением к операциям по массовым беспорядкам. Он добавил, что упомянутые им генералы являются "абсолютными лжецами".

Заявление Мэтьюза было впервые опубликовано изданием Politico. Флинн и Пиатт не ответили на просьбу издания с просьбой прокомментировать ситуацию. Представитель Пентагона Майк Брэди заявил NBC News, что "действия армии 6 января были хорошо задокументированы и освещены, и генерал Флинн и генерал-лейтенант Пиатт были открыты, честны и основательны в своих показаниях под присягой следователям Конгресса и министерства обороны США".

В мире США

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам
На Сахалине начали подготовку к эвакуации экипажа севшего на мель судна
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена