Экс-офицер Нацгвардии США обвинил генералов "во лжи" о событиях в Капитолии

Бывший офицер Национальной гвардии округа Колумбия обвинил двух генералов американской армии в том, что они лгали под присягой в показаниях конгрессу о реакции вооруженных сил на нападение 6 января на Капитолий США.

Об этом полковник Эрл Мэтьюз сообщил в 36-страничной записке для комитета палаты представителей по расследованию обстоятельств нападения на здание конгресса. По его словам, генерал Чарльз Флинн, который был заместителем начальника штаба по операции 6 января, и генерал-лейтенант Уолтер Пиатт, начальник штаба армии, "неоднократно искажали, недооценивали данные и вводили в заблуждение" комитет по надзору палаты представителей и генерального инспектора министерства обороны.

Мэтьюз, который 6 января был главным помощником командующего Национальной гвардией округа Колумбия утверждает, что Пиатт ввел конгресс в заблуждение относительно "способности, готовности и мотивации" охраны к ответным действиям, когда происходила осада Капитолия. Он утверждает, что у Нацгвардии не было готовности и ресурсов для быстрого перехода от управления дорожным движением к операциям по массовым беспорядкам. Он добавил, что упомянутые им генералы являются "абсолютными лжецами".

Заявление Мэтьюза было впервые опубликовано изданием Politico. Флинн и Пиатт не ответили на просьбу издания с просьбой прокомментировать ситуацию. Представитель Пентагона Майк Брэди заявил NBC News, что "действия армии 6 января были хорошо задокументированы и освещены, и генерал Флинн и генерал-лейтенант Пиатт были открыты, честны и основательны в своих показаниях под присягой следователям Конгресса и министерства обороны США".