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07.12.2021 10:17
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как избежать обмана при трудоустройстве на "удаленку"

Текст: Алексей Рыбин
Профессор Финансового университета Александр Сафонов рассказал, как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве на удаленную работу. Эксперт перечислил признаки обмана в интервью радио Sputnik.

По словам Сафонова, первый признак, который должен насторожить соискателя - это просьба прислать данные банковской карты.

Фото: iStock
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"Как правило, компания, которая нанимает работника, предлагает присоединиться к своим корпоративным программам по выплате заработной платы и подает заявление на выпуск зарплатной карты. Если просят прислать вашу банковскую карту, работодатель сразу оказывается под вопросом", - говорит эксперт.

Профессор предлагает обезопасить себя и предложить работодателю выплачивать зарплату наличными через кассу хотя бы первое время.

Также Александр Сафонов посоветовал приносить все документы лично в отдел кадров, а не пересылать их в мессенджерах. По его словам, настоящая кадровая служба несет ответственность за персональные данные.

Также эксперт добавил, что у организации должен быть офис или какое-то место нахождения.

"Как правило, особенно в условиях пандемии, мошенники используют удаленный формат общения, не раскрывая свое местоположение. Любой работодатель должен сообщить полную информацию о себе и через интернет можно навести справки, а есть ли вообще такой работодатель, есть ли какие-то негативные отзывы о нем", - пояснил Александр Сафонов.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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