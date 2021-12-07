Эксперт рассказал, как избежать обмана при трудоустройстве на "удаленку"

По словам Сафонова, первый признак, который должен насторожить соискателя - это просьба прислать данные банковской карты.

"Как правило, компания, которая нанимает работника, предлагает присоединиться к своим корпоративным программам по выплате заработной платы и подает заявление на выпуск зарплатной карты. Если просят прислать вашу банковскую карту, работодатель сразу оказывается под вопросом", - говорит эксперт.

Профессор предлагает обезопасить себя и предложить работодателю выплачивать зарплату наличными через кассу хотя бы первое время.

Также Александр Сафонов посоветовал приносить все документы лично в отдел кадров, а не пересылать их в мессенджерах. По его словам, настоящая кадровая служба несет ответственность за персональные данные.

Также эксперт добавил, что у организации должен быть офис или какое-то место нахождения.

"Как правило, особенно в условиях пандемии, мошенники используют удаленный формат общения, не раскрывая свое местоположение. Любой работодатель должен сообщить полную информацию о себе и через интернет можно навести справки, а есть ли вообще такой работодатель, есть ли какие-то негативные отзывы о нем", - пояснил Александр Сафонов.