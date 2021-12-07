Эксперт рассказал, как правильно застеклить балкон

За неправильное остекление балкона жителя могут оштрафовать. Внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными властями или законами региона, отмечают в Минстрое. Санкции за нарушение местных правил, если такие документы были приняты, также устанавливаются властями города или региона. Перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в конкретном регионе и городе, советуют в ведомстве.

О том, как правильно действовать, чтобы остекление было выполнено по закону и к жителю не было претензий, рассказал адвокат Михаил Герголенко.

Если местные власти строго контролируют остекление балкона и считают это переустройством или перепланировкой помещений (или если вы собираетесь не только остеклить балкон, но сделать нечто большее - к примеру, снести перегородку с комнатой, перенести на балкон радиаторы отопления), то придется согласовывать эти работы. Порядок согласования переустройства и перепланировки прописан в Жилищном кодексе.

Для получения разрешения необходимо собрать пакет документов: написать заявление, заказать в проектной организации, имеющей лицензию, или в архитектурном бюро, проект балкона. При необходимости запастись письмами, подтверждающими согласие соседей из смежных квартир (необходимо для выноса балкона на первом этаже). Регионы могут потребовать и дополнительные документы, отмечает Герголенко. Возможно, понадобится приложить фотографии фасада, где расположен балкон, а также технический паспорт квартиры и здания, которые заказываются в БТИ.

Пакет документов подается в жилищную инспекцию. Если проект не отклонен, то вместе с выданным разрешением он поступает дальше на проверку административных и надзорных органов. Среди них - управляющая компания, госэкспертиза, Роспотребнадзор (СЭС), пожарная инспекция. Если дом - памятник архитектуры, документы также направляются в Департамент культурного наследия.

При оперативном прохождении первичной проверки получить разрешение на остекление балкона можно за месяц. В некоторых случаях, когда требуется дополнительное согласование, сроки могут быть больше.

Запретить остекление балкона могут, если дом имеет историческую ценность и остекление навредит внешнему облику и фасаду исторического здания. Если конструкции дома ветхие, а остекление - дополнительная нагрузка. Если остекление может стать причиной разрушения несущих стен или повреждения коммуникаций. Могут отказать в согласовании и из-за нехватки документов или ошибок в проекте. Возможны и другие причины.

Самовольные переустройство или перепланировка караются штрафом - для жителей это сумма до 2,5 тысячи рублей. Местные штрафы за нарушение, например, правил благоустройства, регионы устанавливают сами. Кроме того, управляющая компания имеет право потребовать демонтировать незаконное остекление.