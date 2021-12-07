Эксперты подсчитали, сколько осталось коттеджей для аренды на Новый год

Аренда новогодних коттеджей подорожала за год на 15% в среднем по России, сообщает портал "Мир квартир".

Спрос на аренду загородных домов на Новый год резко вырос по всей стране, отмечают эксперты - на 20% по сравнению с прошлым годом и на 30% с позапрошлым. Цены аренды выросли за год на 15%, до 58 тысяч рублей за 3 новогодних дня.

Средняя цена коттеджа в Подмосковье, если не брать элитные предложения - 60-120 тысяч рублей за 3 дня. В пакет опций обычно входит мангал или барбекю-зона со всем оборудованием, часто баня, а также караоке, бильярд, кальян, спортивный инвентарь - лыжи, коньки, а также санки.

В элитных коттеджах набор развлечений шире: там часто присутствует СПА-центр с бассейном, банкетный зал, танцпол, кинотеатр, есть возможность кататься на снегоходах или квадроциклах.

Под Санкт-Петербургом цены начинаются от 35 тысяч рублей за 3 дня, средние цены - около 50-100 тысяч рублей. В Сочи и Ялте скромный загородный дом можно арендовать от 30-35 тысяч рублей за праздники, нескромный - за 40-100 тысяч. В Геленджике, Анапе и разных местах Крыма ставки составляют от 20 до 80 тысяч рублей, если исключить элитные варианты.

Обычно гостям бесплатно предлагают туалетные принадлежности (мыло, шампуни), постельное белье и полотенца, посуду. Но нужно быть готовыми к дополнительным тратам. Во-первых, многие арендодатели берут залог в 20-50 тысяч рублей, который возвращается, если коттеджу и имуществу не нанесено ущерба. Во-вторых, часто такие опции, как баня, сауна, СПА, а также прокат оборудования предоставляются за плату. В-третьих, нужно будет доплачивать, если количество заезжающих превышает стандартное.

Опытные арендаторы новогодних коттеджей выбирают дом уже в сентябре, а бронируют в октябре-ноябре, отмечает гендиректор портала Павел Луценко. В начале декабря остается около 15-20% всего предложения аренды, а цены по сравнению с сентябрьскими поднимаются на 10-20%. Тем не менее есть арендодатели, которые выставляют свои дома именно в декабре. Кроме того, в свободном доступе появляются варианты, бронирование которых отменено клиентами.