Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:34 07.12.2021

Эксперты подсчитали, сколько осталось коттеджей для аренды на Новый год

Аренда новогодних коттеджей подорожала за год на 15% в среднем по России, сообщает портал "Мир квартир".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Спрос на аренду загородных домов на Новый год резко вырос по всей стране, отмечают эксперты - на 20% по сравнению с прошлым годом и на 30% с позапрошлым. Цены аренды выросли за год на 15%, до 58 тысяч рублей за 3 новогодних дня.

Фото: Аркадий Колыбалов
Аренда квартир в Москве подорожала в полтора раза

Средняя цена коттеджа в Подмосковье, если не брать элитные предложения - 60-120 тысяч рублей за 3 дня. В пакет опций обычно входит мангал или барбекю-зона со всем оборудованием, часто баня, а также караоке, бильярд, кальян, спортивный инвентарь - лыжи, коньки, а также санки.

В элитных коттеджах набор развлечений шире: там часто присутствует СПА-центр с бассейном, банкетный зал, танцпол, кинотеатр, есть возможность кататься на снегоходах или квадроциклах.

Под Санкт-Петербургом цены начинаются от 35 тысяч рублей за 3 дня, средние цены - около 50-100 тысяч рублей. В Сочи и Ялте скромный загородный дом можно арендовать от 30-35 тысяч рублей за праздники, нескромный - за 40-100 тысяч. В Геленджике, Анапе и разных местах Крыма ставки составляют от 20 до 80 тысяч рублей, если исключить элитные варианты.

Обычно гостям бесплатно предлагают туалетные принадлежности (мыло, шампуни), постельное белье и полотенца, посуду. Но нужно быть готовыми к дополнительным тратам. Во-первых, многие арендодатели берут залог в 20-50 тысяч рублей, который возвращается, если коттеджу и имуществу не нанесено ущерба. Во-вторых, часто такие опции, как баня, сауна, СПА, а также прокат оборудования предоставляются за плату. В-третьих, нужно будет доплачивать, если количество заезжающих превышает стандартное.

Опытные арендаторы новогодних коттеджей выбирают дом уже в сентябре, а бронируют в октябре-ноябре, отмечает гендиректор портала Павел Луценко. В начале декабря остается около 15-20% всего предложения аренды, а цены по сравнению с сентябрьскими поднимаются на 10-20%. Тем не менее есть арендодатели, которые выставляют свои дома именно в декабре. Кроме того, в свободном доступе появляются варианты, бронирование которых отменено клиентами.

Сейчас читают

ЖКХ
01.12.2021

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Новый порядок установления нормативов на коммунальные услуги готовит Минстрой. Об этом рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко. Задача этих изменений заключается в том, чтобы приблизить нормативы к фактическому потреблению

Недвижимость
01.12.2021

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Почти в полтора раза выросло число низкомаржинальных застройщиков, получающих господдержку. По итогам октября им будет выплачено около 26 млн рублей. Такое решение приняла межведомственная комиссия при Минстрое

Ипотека
01.12.2021

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки. По ней граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3 процентов годовых. Также были направлены средства на поддержку аграрного сектора