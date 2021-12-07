Электронный рецепт станет обязательным в 2023 году

В 2023 году все медучреждения страны начнут выдавать рецепты в электронной форме. Это исключит многократный отпуск лекарства по одному и тому же рецепту, к тому же подделать документ будет невозможно. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на конференции "Медицина и качество-2021".

По ее словам, электронный рецепт обеспечит полное взаимодействие врача, пациента и фармацевта.

Он будет представлять собой qr-код, который можно хранить на любом мобильном устройстве, при необходимости - в поликлинике гражданам его распечатают на бумаге. Предполагается, что с этим qr-код кодом пациент придет в аптеку, фармацевт скачает по нему рецепт и выдаст лекарство, которое человеку выписал врач.

Сегодня в пилотном режиме электронные рецепты уже полностью внедрены в клиниках и аптеках Белгородской области, а также частично в Москве. Цифровизация рецептов началась в Курской области: к началу 2022 года выписывать рецепты в цифровом виде станет возможным во всех государственных поликлиниках региона, сообщили "Российской газете" в компании "Медиката", которая разработала одну из платформ, на основе которых система электронных рецептов заработает в стране.

Отмечается, что с внедрением этой системы доступ к электронным рецептам граждане получат через личный кабинет на портале госуслуг, где смогут отслеживать все свои медицинские назначения.