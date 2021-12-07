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07.12.2021 21:20
Рубрика: В мире

Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба

Текст: Максим Макарычев

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подверглась критике из-за поездки в ночной клуб. Она не нарушила правила, действующие во время пандемии, однако приняла решение поехать с друзьями в ночной клуб в субботу вечером после того, как помощники сообщили ей о том, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заразился COVID-19.

Фото: iStock
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Согласно действующим правилам, принятым властями Финляндии, дважды вакцинированным гражданам, таким как Марин, не нужно изолироваться, если результат теста у кого-либо из близких или сослуживцев положительный, а это означает, что премьер-министр формально может посещать публичные места, отмечает politico.eu.

Но когда фотографии Marin, сделанные в клубе in Butchers в Хельсинки, начали распространяться в соцсетях в воскресенье и понедельник, оппозиционные политики заявили, что это свидетельствует о "неосмотрительном поведении" высшего должностного лица государства. "Конечно поведение Марин было неуместным, даже безответственным", - сказала Миа Лайхо, депутат от оппозиционной Национальной коалиционной партии, член комитета по здравоохранению финского парламента.

Изначально Марин игнорировала критику, заявив, что она следовала всем соответствующим правилам, а сообщение, отправленное ей официальными лицами с указанием министрам изолироваться в качестве меры предосторожности, дошло до нее только утром в воскресенье. В конечном итоге отправилась на самоизоляцию и сделала тест, который оказался отрицательным. Позже Марин извинилась за посещение ночного клуба. "Мне следовало действовать осмотрительнее, а также проверить полученные сообщения, - сказала глава правительства Финляндии. - Мне очень жаль, что я этого не поняла".

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