ФСБ задержала в Ярославле 16-летнего анархиста-подрывника

ФСБ совместно с СК России задержали в Ярославле 16-летнего подростка-анархиста, который занимался изготовлением взрывчатых веществ. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, молодой человек являлся участником "закрытых" чатов Telegram, объединяющих анархистов.

По данным ФСБ, он призывал участников чата к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка. А также планировал совершение резонансных акций, которые, по его задумке, должны были дестабилизировать обстановку в Ярославской области. При этом подросток самостоятельно занялся изготовлением взрывчатых веществ из общедоступных компонентов. На кадрах оперативного видео показано задержание подростка, а также обнаруженная в машине самодельная взрывчатка. Дома у него оперативники нашли обрез охотничьего ружья и патроны.

По данным СК, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

По данным Следственного комитета, в настоящее время подозреваемый подросток, который проживает в поселке Каменки Рыбинского района Ярославской области, задержан. Следователями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.