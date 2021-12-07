Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре

Глава СК поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку сообщений об убийстве двух россиянок на Кипре.

Пока известно, что пропавшие еще в ноябре женщины приехали на Кипр как туристки, но жили в частной квартире. Судя по сообщениям прессы, предполагаемый убийца задержан. Его знакомых ищут.

Следователи должны "с привлечением механизмов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства" разобраться и "при наличии достаточных оснований принять решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства".