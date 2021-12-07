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07.12.2021 17:39
Рубрика: В мире

Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре

Текст: Наталья Козлова

Глава СК поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку сообщений об убийстве двух россиянок на Кипре.

На Кипре нашли тела двух россиянок

Пока известно, что пропавшие еще в ноябре женщины приехали на Кипр как туристки, но жили в частной квартире. Судя по сообщениям прессы, предполагаемый убийца задержан. Его знакомых ищут.

Следователи должны "с привлечением механизмов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства" разобраться и "при наличии достаточных оснований принять решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства".

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