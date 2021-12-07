Глава Минтруда: Почти 12 млн россиян получили маткапитал

Материнский капитал за время действия программы получили почти 12 миллионов россиян. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме.

Отметим, что программа действует с 2007 года.

Министр напомнил, что маткапитал предоставляется без обращения в Пенсионный фонд РФ - уже в течение пяти рабочих дней после регистрации рождения ребенка данные поступают на портал госуслуг.

Более 80% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, добавил министр.

"И здесь мы тоже работаем над упрощением процедуры, - сказал Котяков. - Уже сегодня направить средства на погашение ипотеки можно сразу из банковского приложения".

Со следующего года, в соответствии с поручением президента, размер материнского капитала будет индексироваться по уровню фактической инфляции, напомнил он (сегодня Госдума планирует принять соответствующий закон).