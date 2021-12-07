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07.12.2021 10:37
Рубрика: Экономика

Глава Wildberries объяснила покупку банка "Стандарт-кредит"

Текст: Анастасия Алексеевских

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме Finopolis 2021, организованном ЦБ, объяснила покупку банка "Стандарт-кредит": с 5 августа это финансовое учреждение называется "Вайлдберриз банк". По ее словам, это поможет сэкономить деньги для развития бизнеса.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"У нас есть два основных принципа: предоставление самого лучшего сервиса интернет-площадки, - пояснила она. - Сначала это были покупатели, затем поставщики, появились партнеры, которые участвуют в построении логистической системы для наших клиентов и поставщиков. Второй - сделать процессы максимально эффективными. У нас нет инвесторов, и нам приходится быть все время прибыльными. Покупка банка - это и лучший сервис для наших клиентов и поставщиков, к тому же это позволит нам сэкономить: все деньги из прибыли мы стараемся вложить в развитие. Одна из затрат сейчас - эквайринг. Наш шаг на финансовое поле позволит высвободить определенное количество денег".

Бакальчук отметила, что не планирует конкуренции с российскими банками: "Мы настроены на сотрудничество".

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук составляет $8,5 миллиарда. По сравнению с прошлым годом она увеличила его на 20%. Если верить этим цифрам, она богатейшая женщина России и 14-я в списке самых богатых россиян. Выручка её детища тоже быстро растёт. По итогам 2018-го онлайн-ретейлер Wildberries заработал 69,5 млрд рублей, в 2019-м - 117 млрд, в 2020-м - 170 млрд.

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