Главная детская библиотека страны приглашает на фестиваль #ЧитайФест

Среди участников Андрей Усачев, Марина Бородицкая, Юрий Нечипоренко, Ася Кравченко, Дмитрий Овсянников, Галина Дядина, Александра Птухина и многие другие.

Они расскажут о своих самых новых и интересных книгах - "Смешные вы ребята!", "Путь к звездам", "На сегодня все билеты проданы", "Белый, пушистый, ничей…", "#Киринблог".

Юные актеры мастерской "Театр Автора" заставят ожить героев рассказов талантливого автора и драматурга Ксении Драгунской в представлении "Скорость весны". Памяти писательницы посвятят и показ фильма "Гречневая поэтесса".

Театральную программу продолжат актеры детского музыкального театра "Отражение", которые прочитают "Русалочьи сказки" Алексея Толстого и покажут спектакли "Новогоднее счастье" и "Союз Совы".

Театральный мастер-класс "Играем в русскую народную сказку" проведет Наталья Родная - руководитель актерской школы "Театр Чудес", актриса театра имени Михаила Булгакова. А на встрече с артистами Театра Романа Виктюка будет показано превью к спектаклю "Беглецы" по мотивам повести шведского писателя Ульфа Старка.

В дискуссии "Кто на свете всех страшнее? Сказки и страшилки" примут участие автор Елена Нестерина, фольклорист и сказковед Варвара Добровольская, лингвист Максим Кронгауз, литературовед Ирина Арзамасцева и художник-иллюстратор Евгений Подколзин. Они обсудят фольклор, классические авторские сказки и современные страшилки.

Гости фестиваля также смогут посмотреть фильм "Байкал. Удивительные приключения Юмы" о путешествии маленькой нерпы. Текст за кадром читают народные артисты России Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Саундтрек к фильму написал Василий Вакуленко (Баста).

Всего в программе Фестиваля более 40 событий и более 100 трансляций. Все подробности на сайте #ЧитайФестФольклор.