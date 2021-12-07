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07.12.2021 17:37
Рубрика: Культура

Главная детская библиотека страны приглашает на фестиваль #ЧитайФест

Текст: Наталья Лебедева
Российская государственная детская библиотека вновь приглашает к себе юных читателей и их родителей на Фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор, который пройдет с 10 по 12 декабря. Гостей ждут три очень насыщенных дня - встречи с известными детскими писателями и художниками иллюстраторами, презентации книжных новинок, творческие мастер-классы, спектакли, концерты и показы мультфильмов и детских фильмов. Все самые интересные события будут транслироваться онлайн на сайте фестиваля.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Среди участников Андрей Усачев, Марина Бородицкая, Юрий Нечипоренко, Ася Кравченко, Дмитрий Овсянников, Галина Дядина, Александра Птухина и многие другие.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Они расскажут о своих самых новых и интересных книгах - "Смешные вы ребята!", "Путь к звездам", "На сегодня все билеты проданы", "Белый, пушистый, ничей…", "#Киринблог".

Юные актеры мастерской "Театр Автора" заставят ожить героев рассказов талантливого автора и драматурга Ксении Драгунской в представлении "Скорость весны". Памяти писательницы посвятят и показ фильма "Гречневая поэтесса".

Театральную программу продолжат актеры детского музыкального театра "Отражение", которые прочитают "Русалочьи сказки" Алексея Толстого и покажут спектакли "Новогоднее счастье" и "Союз Совы".

Театральный мастер-класс "Играем в русскую народную сказку" проведет Наталья Родная - руководитель актерской школы "Театр Чудес", актриса театра имени Михаила Булгакова. А на встрече с артистами Театра Романа Виктюка будет показано превью к спектаклю "Беглецы" по мотивам повести шведского писателя Ульфа Старка.

В дискуссии "Кто на свете всех страшнее? Сказки и страшилки" примут участие автор Елена Нестерина, фольклорист и сказковед Варвара Добровольская, лингвист Максим Кронгауз, литературовед Ирина Арзамасцева и художник-иллюстратор Евгений Подколзин. Они обсудят фольклор, классические авторские сказки и современные страшилки.

Гости фестиваля также смогут посмотреть фильм "Байкал. Удивительные приключения Юмы" о путешествии маленькой нерпы. Текст за кадром читают народные артисты России Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Саундтрек к фильму написал Василий Вакуленко (Баста).

Всего в программе Фестиваля более 40 событий и более 100 трансляций. Все подробности на сайте #ЧитайФестФольклор.

Культура Литература Гид-парк

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