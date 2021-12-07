Госдума доработает законодательство для развития волонтерства

Госдума собирается законодательно обеспечить условия для развития волонтерского движения, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на слушаниях по этой теме. Готовятся несколько инициатив, которые помогут волонтерам - например, о бесплатном страховании жизни и здоровья добровольцев, а также о льготах для них.

Президент уделяет огромное внимание этой теме, напомнил Володин. Он подчеркнул, что необходимо совершенствовать законодательство, чтобы убрать барьеры на пути работы волонтеров и создать условия для нее. "С момента принятия базового закона прошло три года, и уже можно говорить о проблемах правоприменительной практики, - признал спикер. - Во многих регионах волонтерство не воспринимают как приоритет в работе, не формируют законодательное поле". Он заверил участников слушаний, что депутаты в рамках парламентского контроля будут спрашивать с тех, кто не услышал о проблемах, которые сохраняются в этой сфере.

Парламентский контроль пришлось применить сразу же на слушаниях. Как заявил Володин, Госдума в месячный срок ждет от минэкономразвития и Росмолодежи предложения по совершенствованию законодательства о волонтерской деятельности. После выступления замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой спикер заметил, что не услышал от нее конкретных инициатив, а ведь парламентские слушания, напомнил он, собирают не для того, чтобы отчитаться об успехах. Володин добавил, что адресует эту реплику и к главе Росмолодежи.

В Госдуму будут внесены законопроекты о бесплатном страховании жизни и здоровья волонтеров и льготах для них

Впрочем, в ходе мероприятия прозвучало немало конкретных предложений, и часть из них уже дошло до оформления в виде поправок. В Госдуму в ближайшее время будут внесены законопроекты о бесплатном страховании жизни и здоровья волонтеров и льготах для них, сообщил глава Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Когда волонтеры срываются на экстренную миссию тушить пожары, разбирать завалы или на ночные поиски, у них порой нет просто времени себя застраховать, а у их организаций зачастую нет денег", - пояснил он. Еще депутаты предлагают вовлекать в волонтерство госслужащих - это позволит им "не зачерстветь", отметил Метелев. Кроме того, Комитет по молодежной политике предлагает на льготной основе предоставить добровольцам право посещать учреждения культуры, спортивные события. А также учитывать волонтерский опыт при поступлении во все университеты и засчитывать волонтерство как практику в вузе.