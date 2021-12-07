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07.12.2021 00:52
Рубрика: Власть

Госдума доработает законодательство для развития волонтерства

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8628)
Госдума собирается законодательно обеспечить условия для развития волонтерского движения, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на слушаниях по этой теме. Готовятся несколько инициатив, которые помогут волонтерам - например, о бесплатном страховании жизни и здоровья добровольцев, а также о льготах для них.

Президент уделяет огромное внимание этой теме, напомнил Володин. Он подчеркнул, что необходимо совершенствовать законодательство, чтобы убрать барьеры на пути работы волонтеров и создать условия для нее. "С момента принятия базового закона прошло три года, и уже можно говорить о проблемах правоприменительной практики, - признал спикер. - Во многих регионах волонтерство не воспринимают как приоритет в работе, не формируют законодательное поле". Он заверил участников слушаний, что депутаты в рамках парламентского контроля будут спрашивать с тех, кто не услышал о проблемах, которые сохраняются в этой сфере.

Фото: Михаил Джапаридзе ТАСС
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Парламентский контроль пришлось применить сразу же на слушаниях. Как заявил Володин, Госдума в месячный срок ждет от минэкономразвития и Росмолодежи предложения по совершенствованию законодательства о волонтерской деятельности. После выступления замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой спикер заметил, что не услышал от нее конкретных инициатив, а ведь парламентские слушания, напомнил он, собирают не для того, чтобы отчитаться об успехах. Володин добавил, что адресует эту реплику и к главе Росмолодежи.

В Госдуму будут внесены законопроекты о бесплатном страховании жизни и здоровья волонтеров и льготах для них

Впрочем, в ходе мероприятия прозвучало немало конкретных предложений, и часть из них уже дошло до оформления в виде поправок. В Госдуму в ближайшее время будут внесены законопроекты о бесплатном страховании жизни и здоровья волонтеров и льготах для них, сообщил глава Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Когда волонтеры срываются на экстренную миссию тушить пожары, разбирать завалы или на ночные поиски, у них порой нет просто времени себя застраховать, а у их организаций зачастую нет денег", - пояснил он. Еще депутаты предлагают вовлекать в волонтерство госслужащих - это позволит им "не зачерстветь", отметил Метелев. Кроме того, Комитет по молодежной политике предлагает на льготной основе предоставить добровольцам право посещать учреждения культуры, спортивные события. А также учитывать волонтерский опыт при поступлении во все университеты и засчитывать волонтерство как практику в вузе.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Правительство Росмолодежь Правительство Минэкономразвития

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