Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован 1 февраля на реальный уровень инфляции 2021 года. Такой закон приняла во вторник Госдума в третьем чтении.

Изменить способ индексации маткапитала с прогнозируемого уровня инфляции на фактический предложил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами 12 октября. Соответствующая поправка была принята в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля очередного года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Таким же образом будут пересматривать размер оставшейся части маткапитала.

Этим же законом депутаты приняли норму в защиту интересов россиян в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений. "В случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, (предлагается) обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", - пояснил суть инициативы спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Сейчас, если человек досрочно переходит в другой негосударственный пенсионный фонд (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в пять лет), пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования. Причем удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого человек отказался. И вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.