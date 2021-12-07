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07.12.2021 15:42
Рубрика: Власть

Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США

Текст: Галина Мисливская

Депутаты Госдумы назвали недружественными действия США в отношении членов Координационного совета организаций российских соотечественников и требует прекратить все притеснения, которым они подвергаются. Об этом говорится в заявлении, которое палата приняла на заседании во вторник.

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"На протяжении последнего года не менее трехсот представителей наших соотечественников, постоянно проживающих в США, подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами, результатом которого стало принятое и опубликованное 18 ноября 2021 года заявление Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США о приостановлении своей деятельности", - говорится в документе.

Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной - Российской Федерацией, указывают депутаты.

По словам первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Виктора Водолацкого ("Единая Россия"), американские правоохранители проводили беседы с членами КСОРС, призывая их "забыть, что они русские" и не говорить на родном языке.

По мнению депутатов, деятельность Координационного совета не подпадают под действие американского закона "О регистрации иностранных агентов". Кроме того, "действия США, фактически вынуждающие наших соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, противоречат положениям Конституции США, Устава ООН и других международно-правовых актов", - говорится в заявлении Госдумы.

Парламентарии рассматривают такие действия как недружественные по отношению к Российской Федерации. Государственная дума требует "немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в США и соблюдения их прав".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Депутаты призывают международные организации "осудить дискриминационную политику США по отношению к российским соотечественникам". Среди адресатов - МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, парламенты государств-членов ООН, а также Совет по правам человека ООН.

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