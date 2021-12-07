Японские врачи установили, как пробежка влияет на работу мозга

Даже непродолжительная пробежка улучшает работу человеческого мозга, улучшая кровоток и ускоряет принятие решений. К такому выводу пришли ученые японского университета Цукуба после продолжительного исследования.

Вывод был достаточно предсказуем: физическая активность, особенно, бег, положительно влияет на работу мозга.

"Легкий десятиминутный бег значительно усиливает локальный кровоток в различных областях префронтальной коры, отвечающих за общение, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и ряд других когнитивных функций", - говорится в итоговом материале в журнале Scientific Reports.