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07.12.2021 00:29
Рубрика: Общество

Японские врачи установили, как пробежка влияет на работу мозга

Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Даже непродолжительная пробежка улучшает работу человеческого мозга, улучшая кровоток и ускоряет принятие решений. К такому выводу пришли ученые японского университета Цукуба после продолжительного исследования.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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Вывод был достаточно предсказуем: физическая активность, особенно, бег, положительно влияет на работу мозга.

"Легкий десятиминутный бег значительно усиливает локальный кровоток в различных областях префронтальной коры, отвечающих за общение, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и ряд других когнитивных функций", - говорится в итоговом материале в журнале Scientific Reports.

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