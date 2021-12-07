Иммунолог объяснил, почему коронавирусу "невыгодно, чтобы все умирали"

Новый штамм коронавируса омикрон протекает в более легкой форме, чем дельта-штамм, ввиду эволюции. В целом вирусу для продолжения циркуляции невыгодно, чтобы из-за него все носители умирали.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости. Он оценил омикрон-штамм как менее опасный, чем дельта-штамм.

Среди причин эволюционирования вируса врач назвал желание патогена спрятаться от коллективного иммунитета переболевших и вакцинированных, из-за чего и появляется новый, легче переносимый штамм, способный продолжать распространяться в живом организме.

Напомним, штамм омикрон был выявлен на юге Африки во второй половине ноября, и с тех пор распространился в большинстве крупных стран, с которыми у ЮАР было авиасообщение. На данный момент известно, что симптомы заболевания, вызванного омикроном, намного легче, а летальных случаев ВОЗ пока не фиксировала.