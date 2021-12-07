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07.12.2021 19:25
Рубрика: Власть

Исаев: Планируем разработать программу помощи в трудоустройстве людям с инвалидностью

Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Поддержка людей с инвалидностью

На прошлой неделе во многих странах мира, в том числе и в России, отмечался Международный день инвалидов.

Исаев: Переход на электронный документооборот решает сразу несколько задач

Напомню, что в последнее время нами был принят целый ряд важных мер, касающихся людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, с 1 января 2022 года вступает в силу беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности. Также было решено выдавать технические средства реабилитации для инвалидов не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. С 1 октября 2021 года появился электронный сертификат, с помощью которого человек с инвалидностью может приобрести в любом магазине, в том числе в интернете, инвалидную коляску, протез и тому подобное без расходования собственных средств.

При рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы "Единая Россия" внесла в него две важные поправки, касающиеся людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая поправка направлена на обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. Из-за долгого ожидания многие теряют право на получение квартиры, причем количество снятых с учета выше тех, кто получил господдержку. Так, в 2019 году жилье получили около 6% очередников, а утратили право на это - 12%. Наша партия предложила дополнительно выделить в ближайшие три года 6,7 млрд рублей на решение данной проблемы. В результате еще более 5 тысяч людей с инвалидностью смогут получить жилье.

Вторая поправка касается системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. С 2019 года проводится пилотный проект по созданию такой системы в 24 регионах нашей страны. Он хорошо зарекомендовал себя, но сейчас охватывает только 130 тысяч человек. Поэтому мы предложили расширить реализацию проекта еще на 7 регионов и дополнительно выделять на него по 487,7 млн рублей ежегодно.

Также в федеральном бюджете предусмотрено финансирование нескольких организаций, которые оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и занимаются защитой прав и интересов детей с инвалидностью. При принятии бюджета в третьем чтении мы зафиксировали в постановлении Госдумы, что при поступлении дополнительных нефтегазовых доходов необходимо рассмотреть вопрос увеличения государственной поддержки общественных организаций инвалидов.

Помимо этого нами приняты меры, помогающие людям с инвалидностью в поиске работы. В законе о занятости появились нормы о том, что сотрудники службы занятости могут на дому оказывать услуги маломобильным инвалидам первой и второй групп. Также работодатель за счет своих средств сможет привлекать наставников для адаптации инвалидов на рабочем месте. В дальнейшем мы планируем разработать комплексную программу помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в трудоустройстве, решить вопросы организации их обучения и повышения квалификации и модернизировать систему квотирования рабочих мест для инвалидов.

Исаев: В бюджете предусмотрено обеспечение мер поддержки семей с детьми

В ближайшее время мы должны принять закон, согласно которому статус "ребенок-инвалид" будет достаточным основанием для того, чтобы в стационаре рядом с ребенком находился один из близких людей на безвозмездной основе. Более того, мы намерены рассмотреть возможность сохранения ежемесячной выплаты родителям или опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами, в случае трудоустройства.

Также на прошедшем в Госдуме во вторник правительственном часе с участием министра труда и социальной защиты "Единая Россия" предложила под эгидой министерства разработать комплекс мер по поддержке предприятий общественных организаций инвалидов.

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