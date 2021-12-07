Исследование: 65% российских компаний увеличат бюджеты на кибербезопасность

65% российских компаний ожидают увеличения бюджетов на кибербезопасность в 2022 году. Данная статистика отражает повышение обеспокоенности российских компаний по вопросам безопасности, о чем свидетельствует рост числа компаний, увеличивающих бюджет на обеспечение кибербезопасности по сравнению с предыдущим годом (52%), говорится в исследовании PwC (есть в распоряжении у "РГ").

Результаты глобального опроса показывают, что в 69% организаций на 2022 год прогнозируется рост расходов на кибербезопасность (в предыдущем году - 55%). Свыше четверти глобальных респондентов (26%) ожидают увеличение расходов на 10% и более (для сравнения: в прошлом году о таких ожиданиях заявили 8%).

Наибольший прирост, по мнению глобальных респондентов, ожидается среди атак на облачные сервисы (22%); далее с небольшим отставанием идут программы-вымогатели (21%) и майнинг криптовалюты (21%), за которыми следует целый ряд других видов атак, набравших 20% и 19%. Примечательно, что 56% глобальных респондентов ожидают роста числа нарушений через цепочку поставки ПО, причем 19% считают, что этот прирост будет существенным. Для России ожидаемый рост данного типа атак составляет максимально близкое значение - 55%, однако, по мнению российских компаний, количество подобных атак возрастет в наибольшей мере. Второе и третье место для России заняли атаки на облачные сервисы (53%) и взлом рабочей почты (50%).